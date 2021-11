L’agente di Insigne esce allo scoperto sul rinnovo: “È spiazzato”

Calciomercato, l’agente di Lorenzo Insigne esce allo scoperto sul tema spinoso del rinnovo di contratto con il Napoli: “È spiazzato”

Il rinnovo di Lorenzo Insigne è uno dei temi più caldi in casa Napoli. Il contratto dell’attaccante partenopeo – nonché capitano degli azzurri – è in scadenza giugno 2022, ma le parti appaiono ancora distanti sul rinnovo. C’è difficoltà persino a dialogare e le probabilità di un addio non sono affatto basse. Il suo profilo è stato accostato a più riprese all’Inter negli ultimi mesi. Ai microfoni di ‘TuttoNapoli.net’, l’agente del calciatore, Fabio Pisacane, ha voluto fare chiarezza sulla vicenda.

“Ho letto tante sciocchezze sulle richieste per il rinnovo – dice Pisacane -. Il Napoli ha offerto quasi la metà di ciò che guadagna oggi e naturalmente stiamo trattando serenamente. Ognuno fa il suo gioco, ma la società deve fare un passo avanti. Sto sentendo troppo spesso giornalisti abbastanza importanti di testate nazionali insinuare che Lorenzo abbia rifiutato offerte irrinunciabili da parte del Napoli e che vorrebbe un bonus alla firma. Premetto che i rapporti con De Laurentiis sono ottimi e che ci sentiamo varie volte. Va detto, però, che il contratto di rinnovo al mio assistito è stato fatto al ribasso di quasi il 50% di ciò che percepisce attualmente. I rinnovi si fanno al rialzo? Assolutamente si. Basta vedere il trattamento fatto a chi prima di Insigne ha firmato un nuovo contratto. Inutile dire che Lorenzo sia rimasto spiazzato“.

Calciomercato, l’agente di Insigne sul rinnovo: “Mi aspetto che il club faccia un passo avanti”

Il procuratore, però, non chiude le porte al prolungamento: “Siamo sempre in contatto con De Laurentiis. C’è una stima reciproca, ma sa bene che la proposta va aumentata e non tagliata. Siamo alla fase iniziale dei colloqui. Si sta facendo passare Lorenzo come uno che sta chiedendo il mondo. E c’è qualche tifoso stupido che lo chiama mercenario. Tutte illazioni nate da notizie contrarie alla realtà. Non so come vengano fuori delle cifre non conoscendo i fatti“.

Pisacane continua: “Lui è tranquillissimo, siamo in una fase di stallo. Mi aspetto che il club faccia un passo avanti nei confronti del calciatore e di un simbolo di Napoli. Il viaggio negli USA? Si sparano notizie solo per vendere giornali e avere like. Io ero in Sudamerica per questione mie di lavoro e non in America“.