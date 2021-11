Il Milan sprinta per i rinnovi: il tris che fa felice Pioli

Il Milan accelera per tre rinnovi che darebbero continuità e forza al progetto: ecco di chi si tratta

Il Milan continua a non trovare l’accordo per il rinnovo di Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano sembra ormai destinato a lasciare i rossoneri a costo zero in estate, replicando i casi di Donnarumma e Calhanoglu.

Mino Raiola continua a spingere il giocatore altrove e il Milan non intende cedere alle richieste del suo procuratore. Situazione diversa, invece, per Leao, Bennacer e Theo Hernandez che sembrano destinati a rinnovare con i rossoneri. Tutti e tre hanno un contratto fino a giugno 2024 ma sono richiesti da tanti club europei. Rafael Leao, cresciuto in maniera esponenziale nell’ultimo anno, è considerato uno dei perni del Milan del futuro. Attualmente il portoghese percepisce circa 1.5 milioni di euro. Il club offrirebbe, secondo quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’ circa 3.5 ma il suo agente nei chiede 4.5.

Milan, accordo vicino anche per Theo e Bennacer

Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ anche i rinnovi di Theo Hernandez e Bennacer sono solo da formalizzare. Il terzino francese percepisce uno stipendio di 1.5 milioni, il suo agente ne chiede 5.5 contro i 4 offerti dai rossoneri. La distanza è colmabile e presto potrebbe arrivare la fumata bianca.

Situazione simile per Ismael Bennacer. Il centrocampista algerino chiede 5.5 milioni dalla prossima stagione, rispetto agli attuali 1.5 percepiti. Il Milan non andrebbe oltre i 4 milioni di euro ma l’accordo è raggiungibile.