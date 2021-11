Calciomercato Juventus, ‘alleanza’ tra Allegri e Mourinho: c’è lo scambio

Calciomercato Juventus, possibile svolta con uno scambio con la Roma: operazione che fa felici sia Allegri che Mourinho

Juventus chiamata alla missione rimonta in campionato, dopo un brutto avvio di stagione. Non è iniziato sotto i migliori auspici l’Allegri 2.0, ma c’è ancora tempo per recuperare. Almeno in chiave zona Champions, dove il calendario offre due scontri diretti contro Lazio e Atalanta, al rientro dalla pausa, subito importanti per rimettersi in linea di galleggiamento. I bianconeri proveranno a racimolare più punti possibile fino a Natale. A gennaio, poi, il livornese attenderà innesti dal mercato, per provare ad essere maggiormente protagonista nella seconda fase della stagione. La società è al lavoro per accontentarlo e studia possibili soluzioni. Una di queste, potrebbe essere una ‘alleanza’ con la Roma e con Josè Mourinho.

Calciomercato Juventus, asse con la Roma: l’operazione che coinvolge gli esuberi

Anche il portoghese vuole rinforzi sul mercato e le esigenze delle due squadre potrebbero collimare in uno scambio tra esuberi. Alla Juve serve un rinforzo a centrocampo, dove la regia stenta, e contemporaneamente serve, in uscita, alleggerire il monte ingaggi. Così, potrebbe essere imbastito l’addio di Aaron Ramsey, in direzione della Capitale, con l’approdo di Gonzalo Villar a Torino.

D’altra parte, Mourinho non vede il giovane spagnolo e un innesto dell’esperienza di Ramsey, sebbene in Italia le sue doti tra infortuni ed eventi vari non si siano praticamente mai viste, farebbe comodo. Per concretizzare il tutto, occorrerebbero però due operazioni separate, con la Juventus ad accollarsi parte dell’oneroso ingaggio del gallese (7 milioni in totale).