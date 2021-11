Altra tegola per Mancini, UFFICIALE: lascia il ritiro azzurro

Altro infortunio tra gli azzurri. Lascia il ritiro per l’affaticamento accusato nel derby

Il pareggio dell’Olimpico ha complicato il cammino dell’Italia verso i mondiali del 2022. Adesso gli uomini di Mancini sono obbligati a vincere in Irlanda del Nord per scongiurare il rischio di andare agli spareggi. Nella giornata di lunedì 15 novembre, la Svizzera sfiderà invece la Bulgaria.

Gli azzurri hanno fallito il match point per la qualificazione. Come se non bastasse, si allunga la lista degli infortunati. Nella mattina di sabato, l’interista Bastoni ha dovuto infatti lasciare il ritiro. Il difensore 22enne non ha recuperato dall’affaticamento accusato nel derby della scorsa settimana. Il ct non lo aveva portato neanche in panchina con la Svizzera ed ha deciso successivamente di farlo rientrare a Milano.