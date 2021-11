Conquista definitivamente Allegri: il bianconero non parte più

Cambia tutto velocemente nel mondo del calcio: ora Allegri se lo coccola dopo qualche panchina di troppo, il suo futuro è già deciso

Massimiliano Allegri sta trovando la soluzione più adatta alla compagine bianconera. La Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: ora il bianconero è diventato incedibile!

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni da urlo. Ora il centrocampista di Allegri, Weston McKennie, anche in gol con la Nazionale statunitense, è ormai considerato incedibile dallo stesso allenatore livornese. Dopo qualche panchina di troppo, lo stesso giocatore della Juventus ha ripagato la fiducia del proprio tecnico.

Calciomercato Juventus, Allegri si fida di McKennie

Per McKennie è un momento molto positivo in vista dei prossimi impegni tra campionato e Champions League. Allegri avrebbe così la quadratura a centrocampo con lui e Locatelli nel 442 ideato nelle ultime settimane: i bianconeri lo considerano incedibile.

Allegri continua a lavorare in vista dei prossimi impegni di Serie A: l’obiettivo è risalire velocemente in classifica dopo un inizio davvero da dimenticare. Ora tutto ruota intorno agli inserimenti del centrocampista americano, che è diventato l’arma in più dei bianconeri.