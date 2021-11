Roma, Mourinho chiede un rinforzo a gennaio: obiettivo in Premier

Nuovo obiettivo di mercato per la Roma: Mourinho spinge per un connazionale

Il nuovo progetto della Roma sembra già in crisi dopo pochi mesi. Il tanto acclamato Special One, José Mourinho, è già criticato da una buona fetta dei tifosi dopo gli ultimi risultati, per ultimo la sconfitta in casa del Venezia.

La Roma intende intervenire sul mercato, cercando di accontentare proprio Mourinho che avrebbe già individuato un rinforzo in vista del mercato di gennaio. Uno degli obiettivi del tecnico portoghese è proprio un portoghese che ha già giocato in Serie A. Si tratta di Diogo Dalot, terzino destro classe ’99, che attualmente veste la maglia del Manchester United con scarsi risultati.

Roma: Mourinho chiede Dalot per gennaio

Mourinho, secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes’, avrebbe espressamente chiesto alla società l’innesto di Dalot nella finestra di gennaio. Il terzino portoghese, cresciuto nelle giovanili del Porto, ha vestito la maglia del Milan nella scorsa stagione, dando il suo contributo.

A fine anno è tornato a Manchester dopo il prestito e non ha trovato lo spazio che si aspettava. Anche in questo caso i Red Devils aprirebbero al prestito ma la Roma potrebbe spingere anche per un acquisto a titolo definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni di euro.