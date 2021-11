Portogallo-Serbia 1-2: Ronaldo crolla e va ai playoff

Il Portogallo crolla a Lisbona contro la Serbia che conquista l’accesso diretto ai mondiali in Qatar

Il Portogallo di Cristiano Ronaldo crolla in casa, a Lisbona, contro la Serbia di Dusan Vlahovic. Gol al novantesimo di Mitrovic che condanna Cristiano Ronaldo e la sua squadra.

Il Portogallo parte benissimo, sbloccando la gara dopo due minuti con Renato Sanchez. La Serbia, però, tiene la gara aperta e pareggia al minuto 33 con Tadic. Un gol che riequilibra tutto in vista del secondo tempo che rimane in equilibrio. Ma al 90′ succede l’impensabile: la Serbia ribalta il risultato con il gol di Mitrovic che porta i serbi direttamente al Mondiale in Qatar, senza passare dai playoff. Cristiano Ronaldo, in lacrime a fine gara, dovrà affrontare il duro scoglio dei playoff per portare il suo Portogallo in Qatar.

PORTOGALLO-SERBIA 1-2:

2′ R.Sanchez, 33′ Tadic, 90′ Mitrovic