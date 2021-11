Juventus, Danilo ‘archivia’ Ronaldo: “Anche lui lo sa”

Danilo ha parlato del suo Brasile, della sua stagione alla Juventus e dell’addio di Cristiano Ronaldo

Il difensore della Juventus, Danilo, ha conquistato l’accesso ai Mondiali in Qatar con il Brasile e ha rilasciato un’intervista esclusiva a ‘Goal Brasile’.

Durante l’intervista ha toccato diversi temi, dall’accesso ai Mondiali 2022, alla preparazione della partita contro l’Argentina, rivincita della Coppa America persa in estate. Domande anche sul suo rendimento nella Juventus, sul rapporto col connazionale Alex Sandro ma anche della situazione Cristiano Ronaldo, in merito al suo inaspettato trasferimento estivo. Ecco le parole del brasiliano.

Danilo su Ronaldo: “Ci mancherà ma siamo forti”

Alla domanda “Cosa hai provato quando Cristiano Ronaldo ha lasciato la Juventus” Danilo ha risposto: “Qualsiasi squadra dalla quale se n’e andato, ha sofferto la sua mancanza. Gli anni passano e lui è ancora dominante. I numeri non mentono, ogni occasione è un gol. Non c’e storia, non ci sono parole, è estremamente competitivo. Ho imparato molto insieme a lui, mi sono avvicinato molto a lui al Real Madrid e alla Juventus ancora di più”.

“Ancora oggi ci parliamo e ci auguriamo buona fortuna prima delle partite ogni tanto. Si sentirà e si sente la sua mancanza, ma la Juventus ha la capacità e il DNA per rimettersi in piedi, con tanto lavoro e sacrificio per poter raggiungere le vittorie e anche Cristiano lo sa”.