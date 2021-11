Bayern Monaco all’assalto del big: la richiesta della Juventus

Il Bayern Monaco non molla un big bianconero: la posizione e la possibile richiesta della Juventus. Tutte le cifre e i dettagli

Dopo una prima stagione piuttosto complicata e ai margini, Danilo si è preso la Juventus con Pirlo in panchina e si è affermato come uno dei leader della squadra bianconera.

Il brasiliano ha trascorso una stagione da imprescindibile e sta confermando il trend anche con Massimiliano Allegri. Difficilmente, infatti, il tecnico rinuncia all’ex Real Madrid e Manchester City, importante ed esperto jolly difensivo. Contro la Fiorentina, senza Bonucci e Chiellini e dopo la sostituzione di Dybala, per Danilo è anche arrivata la fascia di capitano. Un’ulteriore dimostrazione della sua dimensione raggiunta alla Juventus. In estate le prestazioni del terzino hanno attirato le attenzioni del Bayern Monaco, rispedite però al mittente, e adesso il club bianconero vuole blindare Danilo.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco non molla Danilo: cifre e dettagli

“È vero, il Bayern Monaco mi ha cercato. Però io non volevo. E fortunatamente non voleva neanche la Juve”. Negli scorsi mesi Danilo ha ammesso l’interessamento del Bayern. Non è dunque da escludere un nuovo tentativo da parte dei bavaresi nelle prossime sessioni di calciomercato. La dirigenza della Juventus vuole così tutelarsi blindando il brasiliano con un ulteriore rinnovo, molto probabilmente con un adeguamento economico, del contratto attualmente in scadenza nel 2024. In caso di assalto del Bayern, dunque, la proposta dovrebbe essere irrinunciabile: la Juventus potrebbe aprire alla cessione di Danilo solo attraverso l’inserimento nell’affare di Pavard, terzino campione del Mondo con la Francia. Il Bayern Monaco è avvisato.