Altro che Vlahovic, Allegri sotto attacco: “Non c’entra niente”

Dusan Vlahovic cambierà aria dopo l’exploit con la maglia della Fiorentina. L’attaccante serbo è pronto per una nuova avventura: c’è anche la Juve

Ancora critiche per Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese non vede l’ora di risalire velocemente in classifica in Serie A. E nel mirino ci sarebbero i top player, come Dusan Vlahovic, che lascerà la Fiorentina per una nuova avventura suggestiva della sua carriera.

Lo stesso attaccante serbo vorrebbe dire addio alla Fiorentina dopo il mancato prolungamento contrattuale con il club di Commisso. E così la Juventus avrebbe già provato a chiedere informazioni per rinforzare il reparto offensivo dei bianconeri.

Leggi anche >>> Clamoroso Vlahovic, Serbia al Mondiale: cambia il suo futuro

Calciomercato Juventus, Allegri criticato per Vlahovic

Così il giornalista Tony Damascelli ha criticato il punto di vista di Allegri ai microfoni di Radio Radio: “Di Vlahovic alla Juventus se ne parla per fare propaganda in un momento in cui le cose vanno male anche a livello tecnico. Lo stesso vale per Pogba, ma sono tutti discorsi legati al futuro, mentre si deve pensare al presente”.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Poi ha aggiunto: “Oggi la Juventus è borderline e fare un discorso sul futuro con Allegri è una bestemmia. Ha 4 anni di contratto ma a livello filosofico, tecnico, strategico e imprenditoriale Allegri non c’entra niente in una squadra che punta sui giovani. lui ha già detto che i giovani devono fare la Serie c, la Serie b, poi una in Serie a prima della Juve”.

Allegri vuole incrementare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione con idee suggestive in vista del futuro. Vlahovic è un profilo che fa gola alle big d’Europa: non c’è solo la Juve.