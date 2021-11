Clamoroso Vlahovic, Serbia al Mondiale: cambia il suo futuro

La qualificazione della Serbia al Mondiale modifica il futuro di Dusan Vlahovic: ecco la mossa della Fiorentina

È ancora tutto da decidere il futuro di Dusan Vlahovic, che non rinnoverà il suo contratto con la Fiorentina ma non è chiara la situazione riguardo il suo nuovo club. Ci sono tante squadre interessate e il club viola ora vorrebbe avere il coltello dalla parte del manico sfruttando la qualificazione al Mondiale da parte della Serbia.

Calciomercato, il Mondiale un’arma per la Fiorentina verso Vlahovic

Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere Fiorentino’, ora la società potrebbe far leva sul fatto che l’attaccante vuole a tutti i costi essere convocato per Qatar 2022. La Fiorentina dunque potrebbe spingere per la cessione a gennaio oppure a giugno in modo da non far avvicinare troppo la scadenza del 2023.

Qualora Vlahovic non dovesse rendere al massimo o dovesse avere meno spazio finendo addirittura in panchina, infatti, sarebbe complicato accedere al Mondiale da protagonista e per questo la Fiorentina potrebbe spingere per la cessione subito, a patto che non sia la Juventus la sua prossima squadra.

Il club viola dunque vuole mantenere il suo potere contrattuale senza subire i desideri del giovane attaccante serbo e può anche prendere decisioni forti per decidere il suo futuro.