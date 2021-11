Assalto a Chiesa, maxi scambio per tentare la Juventus

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per arrivare a giocatori di livello assoluto: attenzione al futuro di Chiesa

Federico Chiesa è uno dei pezzi pregiati della rosa della Juventus. L’esterno bianconero, impegnato anche in Nazionale, sarebbe finito già da tempo nel mirino delle big d’Europa. Le sue qualità sono indiscutibili e così ci pensano già in tanti.

Così l’ex giocatore della Fiorentina è sempre un punto di riferimento dei bianconeri, ma il suo futuro resta sempre in bilico. Veloce e rapido, il bianconero deve migliorare nei tempi della scelta dell’esecuzione del dribbling: spesso si isola troppo per provare sempre giocate personali senza lavorare con il resto dei compagni. Federico Chiesa è un giocatore perfetto per il calcio offensivo delle big d’Europa, che l’hanno messo nel mirino ormai da tempo.

Calciomercato Juventus, affare Chiesa col PSG

Così anche il PSG è molto interessato al giocatore bianconero e ci potrebbe essere un maxi affare con la dirigenza della Juventus. Un’idea alquanto suggestiva con l’inserimento nella possibile futura trattativa del centrocampista ed attaccante argentino, Leandro Paredes e Mauro Icardi, più circa 20 milioni di cash.

Tutti i discorsi logicamente sono rinviati alla prossima estate con la possibilità di arrivare a Federico Chiesa, che cercherà di migliorare quelle pecche che possiede ancora nel suo bagaglio tecnico.

La Juventus è sempre molto attenta tra acquisti e cessioni da urlo in vista della prossima stagione: l’obiettivo è quello di puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.