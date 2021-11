L’Inter ha intenzione di trattenere Ivan Perisic e prolungare la scadenza del suo contratto: l’offerta dei nerazzurri sul piatto

Ivan Perisic e l’Inter, un matrimonio che potrebbe durare ancora per altri anni. Il croato, come il suo connazionale e compagno di squadra Brozovic, è in scadenza di contratto giugno 2022. Dall’arrivo di Inzaghi, l’ex Bayern Monaco ha perso qualche punto nelle gerarchie per via dell’ottimo rendimento a sorpresa di Dimarco. Ma resta un titolare nello scacchiere del tecnico e la ‘Beneamata’ ha intenzione di continuare a puntare su di lui.

Stando alle ultime informazioni raccolte dalla redazione di Calciomercatonews.com, il club lombardo mette sul tavolo la proposta di un biennale da 3 milioni di euro a stagione, ossia poco più della metà della cifra che il calciatore percepisce attualmente.

Offerta dell’Inter a Perisic per il rinnovo

Perisic, dal canto suo, punta addirittura a migliorare il suo stipendio. Il ‘sogno’ è la Premier League, dove sono presenti diversi club ricchi che possono accontentarlo. Un’altra possibilità è il ritorno in Bundesliga, ma a cifre più basse. L’Inter ha formulato la sua offerta e proverà a trattenerlo così. Ora la palla passa a Perisic.

Raffaele Amato e Emanuele Tavano