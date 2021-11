Assalto a Vlahovic, tre addii per il top player: il piano della Juventus

La Juventus continua attentamente il futuro dell’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, sempre più vicino all’addio alla Fiorentina: il piano

Dusan Vlahovic è pronto per una nuova avventura suggestiva in vista della prossima stagione. Non ci sarà il rinnovo contrattuale con la Fiorentina e così in estate potrebbe dire subito addio.

Lo stesso attaccante serbo, classe 2000, che si è imposto ad altissimo livello nell’anno solare 2021, è nel mirino delle big d’Europa, tra cui anche Chelsea, Liverpool, Manchester City e Psg. L’Arsenal ha già pensato al suo acquisto per gennaio: la sua valutazione si aggira intorno ai 60-65 milioni di euro. Vlahovic vorrebbe partire soltanto al termine della stagione, ad un anno dalla scadenza del suo contratto.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Leggi anche >>> Calciomercato Juve, svolta Kulusevski: scambio più cash

Calciomercato Juventus, la strategia per Vlahovic

Come svelato dal portale Calciomercato.it, ci sarebbe anche la Juventus molto attiva per il giocatore. Il piano bianconero prevede la cessione di tre giocatori, come Rabiot, valutato 15 milioni, Ramsey, e Kulusevski per il tesoretto utile all’acquisto del promettente attaccante serbo della Fiorentina.

I discorsi evenutali per il suo acquisto saranno rinviati così alla prossima estate. Vlahovic è la punta di diamante della prossima sessione estiva di calciomercato con tanti top club d’Europa sulle sue tracce.