Calciomercato Milan, nuovo asse con Mendes: tre nomi sul piatto

Calciomercato Milan, i rossoneri dialogano con il potente agente portoghese Jorge Mendes: tre possibili nomi per il Diavolo

In sede di mercato, per piccoli e grandi club, sono molto importanti i rapporti e le sinergie che possono crearsi. Una regola che conosce bene anche il Milan, che costruisce il suo futuro anche sulla base delle relazioni con gli altri attori del mondo calcistico, come gli agenti. I rossoneri, in particolare, possono vantare buoni rapporti con il potente procuratore portoghese Jorge Mendes. E il dialogo con lui può portare a soluzioni davvero interessanti per il prosieguo.

Calciomercato Milan, rinnovo Leao e non solo: tutte le proposte di Mendes

Maldini e Massara sono infatti in contatto costante con lui in questo periodo per il rinnovo di contratto di Rafael Leao. Il giovane attaccante lusitano sta finalmente mostrando tutto il suo potenziale e la sua valutazione è cresciuta, così come l’interesse dei grandi club. Occorre blindarlo e per farlo i dirigenti rossoneri pensano a un prolungamento fino al 2026, con un ingaggio sostanzialmente raddoppiato rispetto a quello attuale, vicino ai 4 milioni di euro. Secondo il giornalista di Sky Sport Rudy Galetti, nel dialogo in corso Mendes avrebbe messo sul piatto anche altri nomi di suoi assistiti.

In particolare, si parla innanzitutto di Renato Sanches, nome che a più riprese è stato accostato a squadre di Serie A. L’ex Bayern Monaco ha ritrovato una sua dimensione al Lille, ma vorrebbe riprovare l’avventura in una big europea. Gli altri nomi messi sul tavolo sarebbero inoltre quelli di Vitinha, centrocampista classe 2000 del Porto, e Palinha, mediano dello Sporting CP, capace di giostrare anche da difensore centrale.