Milan, scambio col Nazionale inglese: Kessie già a gennaio

Franck Kessie è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione. Ad oggi il rinnovo col Milan è molto improbabile

Ad oggi sono davvero ai minimi termini le possibilità di rinnovo col Milan di Franck Kessie. In scadenza a giugno, l’ivoriano chiede un aumento da 2,5 a 8 milioni di euro netti, a fronte di una offerta che raggiunge forse i 6 coi bonus. La distanza resta quindi molto ampia, senza contare che sul rossonero c’è la fila: dal Paris Saint-Germain, probabilmente il club che ha già mosso passi inportanti, al Tottenham di Conte passando per il Liverpool, il Real Madrid e, ultimo ma non ultimo il Manchester United: questi, e magari ne dimentichiamo qualcuno, dispongono sicuramente del potenziale economico per esaudire le richieste del classe ’96.

Gli ultimi rumors di calciomercato danno proprio lo United di Cristiano Ronaldo e Pogba (anche lui in scadenza) pronto a provarci per Kessie già a gennaio, ovviamente con una doppia offerta: da 8 milioni per quattro anni e mezzo per l’ex atalantino, di scambio con la società targata Elliott. Scambio con uno dei suoi ‘esuberi’, per giunta con il contratto a termine fra sette mesi come il 79 della squadra di Pioli: ovvero Jesse Lingard, classe ’92 Nazionale inglese che Oltremanica danno proprio nel mirino di Massara e Maldini.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | L’Inter prova a trattenere Perisic: l’offerta di rinnovo

Calciomercato Milan, no a Lingard per Kessie. Ma l’inglese interessa a zero

Lingard è un giocatore interessante, duttile tatticamente e con ottima esperienza internazionale (32 presenze e 6 gol con l’Inghilterra). In più guadagna una cifra, 4,5 milioni di euro, alla portata del Milan, il quale però difficilmente lo prenderebbe a gennaio attraverso uno scambio per Kessie, nel mirino pure della Juventus. I rossoneri sono già entrati nell’ottica di perderlo gratis, per questo a metà stagione se ne priverebbero solo di fronte a una valida, per non dire irrinunciabile proposta interamente cash. Tornando a Lingard, il suo profilo sarebbe apprezzato e può essere preso in considerazione per giugno, quindi a zero.

A.R.