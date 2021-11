Il presidente del Barcellona ha parlato alla conferenza stampa di presentazione di Dani Alves: non sono mancati i riferimenti ad altri due grandi ex del passato

Un Joan Laporta particlolarmente su di giri – come racconta Marca.com – ha parlato in occasione della presentazione di Dani Alves, il glorioso cavallo di ritorno chiesto espressamente dal neo tecnico Xavi. L’occasione è stata propizia anche per tornare, tra malinconia e speranza, sulla possibilità che altre due colonne della storia recente del Barça possano tornare un giorno.

Dopo aver confermato che la trattativa per l’acquisto del laterale brasiliano – svincolato dal San Paolo – è avvenuta sotto la sapiente regia di Xavi, il numero uno del club blaugrana si è lasciato andare a delle considerazioni che hanno spiazzato i giornalisti presenti.

Messi ed Iniesta tornano al Barcellona? Le parole di Laporta

“Il ritorno di Messi ed Iniesta? Non lo escludo. Intanto voglio ringraziare Dani perché ha visto la situazione del club ed è voluto venire per aiutare. Lo ringrazio anche per aver fatto uno sforzo economico. Stiamo per capovolgere questa situazione, ma il fatto che lui abbia fatto questo sforzo è da apprezzare. Sono persone che hanno reso grande questo club. Messi e Iniesta sono spettacolari, non posso prevedere il futuro, stanno ancora giocando, ma hanno reso grande il club, li abbiamo sempre in mente. Anche se ora hanno un contratto in vigore con altri club e bisogna rispettarlo, nella vita non si sa mai…”, ha concluso il presidente catalano.