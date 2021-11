Può lasciare il Barcellona in prestito: possibile ritorno in Serie A

Continua la rivoluzione in casa Barcellona con il possibile addio del top player: ritorno in Serie A, duello con il club di Premier League

Con l’arrivo di Xavi sulla panchina del Barcellona stanno cambiando rapidamente alcune dinamiche nello spogliatoio blaugrana. A gennaio potrebbe anche addio il top player, che non sta più riscuotendo successo con la maglia della formazione catalana.

Come svelato dal programma Onze su Canal Esport3, i calciatori del Barcellona sono stanchi dell’atteggiamento poco professionale di Coutinho, che è il giocatore più pagato nello spogliatoio. Il talentuoso giocatore brasiliano è stato anche fermo per tanto tempo a causa di un infortunio.

Calciomercato Milan, Coutinho idea suggestiva

Lo stesso giocatore si è rifiutato di riscaldarsi dopo l’infortunio di Ansu Fati, quando l’allenatore Sergi gli aveva ordinato di riscaldarsi. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Newcastle, pronto a prelevarlo in prestito. Intrigante, infine, l’idea Milan: per lui si tratterebbe di un ritorno gradito in Italia dopo l’esperienza da giovane con la maglia dell’Inter.

Le prossime settimane saranno decisive per conoscere il futuro di Coutinho, che vuole tornare alla ribalta dopo tanti mesi di buio totale. Gli infortuni gli hanno impedito di mettersi in mostra, ma anche il suo atteggiamento ha fatto la differenza. Ora il Milan potrebbe provarci a gennaio con un colpo da urlo per Pioli con la voglia di giocarsi lo Scudetto fino alla fine.