Inter, carta Sensi per il bomber low cost: il piano di Marotta

Stefano Sensi potrebbe essere la carta dell’Inter per arrivare all’attaccante a gennaio

L’Inter sta provare a muovere qualcosa in vista del mercato di gennaio. La società è pronta a cogliere le occasioni che si presenteranno, inserendo, qualora servisse, delle contropartite.

Una pedina di scambio per i nerazzurri potrebbe essere Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo, pur avendo fatto intravedere il suo enorme talento, è stato perseguitato dagli infortuni che non gli hanno mai permesso di giocare con continuità. Quando ha provato a rientrare ha avuto sempre una ricaduta e nonostante sia molto ben visto dall’ambiente, la società potrebbe sfruttarlo per arrivare ad altri calciatori. Uno di questo è Andrea Belotti.

Inter, Sensi come indennizzo per Belotti

Il ‘Gallo’ Belotti è stato un obiettivo concreto dell’Inter in estate, come vice Dzeko. Poi Marotta ha virato su Joaquin Correa, un altro tipo di attaccante, più tecnico rispetto al centravanti del Torino ma certamente meno goleador. Belotti rappresenterebbe il sostituto ideale del bosniaco e completerebbe del tutto il reparto offensivo di Simone Inzaghi.

L’Inter offrirebbe Sensi al Torino come indennizzo per Belotti che a giugno andrebbe via a costo zero. Di conseguenza Urbano Cairo avrebbe interesse a venderlo a gennaio per ricavarci almeno una parte economica.