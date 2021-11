Diverse assenze in vista di Lazio-Juventus: ecco il punto sugli infortuni e l’intervento del giornalista

Ci si avvicina al big match dell’Olimpico tra Lazio e Juventus. Una partita che può dire tanto in ottica Europa e che vedrà Sarri affrontare i bianconeri per la prima volta dopo il suo addio.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, stregato da Chiesa: scambio più soldi con la Juventus

Intanto, però, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri devono fare i conti con i tanti infortunati. Immobile ad esempio, con tutta probabilità, non sarà della partita. Dubbi anche su Pedro, uscito dolorante dall’allenamento di ieri per un problema alla caviglia. In merito alle condizioni degli infortunati è intervenuto il giornalista Furio Focolari a ‘Radio Radio’. Ecco le sue parole.

Lazio-Juventus: il punto del giornalista sugli infortuni

“A me Pedro lo danno quasi sicuramente in campo, mentre Immobile non giocherà. Vorrebbe, almeno, andare in panchina, ma probabilmente neanche quello. Lo spagnolo ha preso una storta, ma pare che non sia così grave.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Di contro, credo che Dybala non ce la farà ed è un’assenza importante. Però, per la Lazio l’assenza di Immobile è più grave di quella dell’argentino per i bianconeri. In ogni caso Allegri si presenterebbe con la coppia Chiesa-Morata”.