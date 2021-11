Calciomercato, stregato da Chiesa: scambio più soldi con la Juventus

La Juventus lavora per il futuro e intanto il Barcellona prepara l’assalto a sorpresa per chiesa: sul piatto un big più soldi

È stato un avvio di stagione davvero complicato per la Juventus, che vuole rialzarsi in maniera definitiva per provare a non rivivere alcune situazioni della scorsa annata, quando la qualificazione in Champions League è arrivata all’ultima giornata grazie al passo falso del Napoli. Senza Cristiano Ronaldo è più difficile ma c’è la crescita costante di Chiesa a dare una grossa mano.

Calciomercato Juventus, Xavi vuole Chiesa: pronto lo scambio più soldi

L’esterno bianconero è migliorato nettamente dall’arrivo in bianconero ed è risultato decisivo in più circostanze anche nei momenti difficili, sia con la maglia della Juventus in Champions League che quella della Nazionale all’Europeo dove si è laureato campione.

Le grandi prestazioni di Chiesa hanno attirato le attenzioni delle big e in particolare su di lui sembrerebbe crescere l’interesse del Barcellona. Il club ‘Blaugrana’ vorrebbe tentare l’assalto soprattutto ora con l’arrivo di Xavi, che sembra essere stregato dall’esterno della Juventus. Sul piatto potrebbe esserci Frenkie De Jong (valutato circa 65 milioni di euro) più l’aggiunta di circa 20/25 milioni.

La Juventus, qualora dovesse accettare, perderebbe un tassello importante in avanti ma aggiungerebbe comunque qualità a centrocampo, reparto attualmente in netta difficoltà.