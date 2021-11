Paratici punta il mirino in casa Inter: Marotta lo provoca con lo scambio

Il Tottenham continua a osserva con interesse un difensore dell’Inter, così Marotta è pronto a rispondere con una provocazione a Paratici

Messa alle spalle la deludente manca qualificazione dell’Italia al Mondiale di Qatar 2022, con i playoff che saranno decisivi per gli Azzurri, la Serie A si prepara a ripartire.

Riparte così anche la corsa scudetto, dalla quale non vogliono rimanere fuori i campioni in carica, ovvero l’Inter. Nel frattempo le sirene per i nerazzurri arrivano dalla Premier League, dove il Tottenham avrebbe messo nel mirino il difensore Stefan de Vrij. Per il centrale olandese Marotta risponde a Paratici con uno scambio provocatorio.

Inter, Paratici punta de Vrij: Marotta chiede Romero in cambio

Dopo aver lasciato la Juventus ed essere approdato al Tottenham Fabio Paratici non smette di guardare in Serie A per rinforzare la rosa degli ‘Spurs’. Infatti il club inglese sembrerebbe aver messo nel mirino il difensore centrale dell’Inter Stefan de Vrij, uno dei punti fermi della difesa nerazzurra.

Arrivare al centrale olandese ovviamente non sarà facile, e così Beppe Marotta potrebbe rispondere a Fabio Paratici con uno scambio provocatorio. Infatti Marotta potrebbe chiedere per de Vrij il cartellino di Christian Romero, difensore ex Atalanta approdato in estate al Tottenham. In secondo piano tra i due club ci sarebbe la Juventus, che se lo ritroverebbe contro in Italia nuovamente.