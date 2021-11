Asse Juve-Barcellona da 65 milioni: la promessa che accontenta Allegri

Calciomercato, le strade di Juventus e Barcellona potrebbero intrecciarsi a gennaio e a giugno: la promessa che accontenta Allegri

Tanta delusione per la nazionale guidata da Mancini dopo i playoff, ma è già il momento di ributtarsi a capofitto sul campionato per gli azzurri. La Serie A è giunta alla tredicesima giornata, che partirà subito forte. Sabato prossimo andranno in scena Lazio-Juventus e Fiorentina-Milan. Domenica, invece, il botto con il big match tra Inter e Napoli a San Siro.

La ‘Vecchia Signora’ ha avuto tempo per riflettere durante la sosta. Gli uomini di Allegri hanno raccolto un netto successo contro lo Zenit in Champions League e una vittoria di corto muso contro i Viola. Ma la crisi – aperta dagli scivoloni consecutivi con Sassuolo e Verona – non si può dire ancora chiusa. La squadra ha dimostrato di non avere quell’equilibrio necessaria per puntare ad altissimi livelli e c’è bisogno della massima concentrazione possibile per non compromettere gli obiettivi prefissati. La società, dal canto suo, lavora in sede di calciomercato per giocare d’anticipo e capire come muoversi nelle sessioni a venire. In questo senso, potrebbe verificarsi un interessante asse con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, asse col Barcellona: 65 milioni

Stando a quanto riferisce ”Fichajes.net’, starebbero pensando a Kulusevski per rinforzarsi a gennaio. Il nuovo tecnico Xavi vorrebbe tornare al vecchio 4-3-3 e lo svedese sarebbe un’ottima soluzione per questo modulo. La valutazione del classe 2000 si attesta sui 40 milioni di euro e la Juventus vorrebbe cederlo cash per gli acquisti futuri.

Il Barça, per facilitare l’operazione, potrebbe promettere ai bianconeri l’approdo a Torino di Ronald Araujo, difensore centrale uruguaiano 22enne. Il prezzo è sui 25 milioni di euro e il trasferimento avverrebbe a giugno, poiché la ‘Vecchia Signora’ non ha posti disponibili da extracomunitario adesso. Questa mossa potrebbe convincere la Juve, che ha bisogno di ringiovanire la retroguardia.