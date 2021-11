L’Inter sceglie l’alternativa a Insigne | ‘Assist’ del giocatore

L’Inter rimane vigilie su Insigne ma ha già l’alternativa qualora il capitano del Napoli rinnovasse il suo contratto

L’Inter continua a mantenere vivi i contatti con il Napoli per Lorenzo Insigne. Il campione d’Europa è stato inseguito concretamente da Marotta in estate, senza successo. Nonostante Insigne non abbia ancora rinnovato il suo contratto, sembra complicato pensare che possa andar via dal Diego Armando Maradona, visto anche il ruolo che ha acquisito all’interno del gruppo e con i tifosi.

Ecco perché i nerazzurri stanno studiando delle alternative, guardando sempre in casa Napoli e un giocatore che stimola le fantasie dei campioni d’Italia è Hirving Lozano. L’attaccante messicano ha dichiarato di avere il desiderio di giocare in una squadra ancor più forte del Napoli; qualcosa che sicuramente non ha lasciato felici i tifosi e la società. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘fichajes.net’ l’Inter starebbe valutando anche questa ipotesi.

L’Inter pensa a Lozano come alternativa a Insigne

Lozano ha un contratto che lo lega al Napoli fino a giugno 2024 ma queste dichiarazioni potrebbero metterlo in una condizione difficoltosa da gestire. Le richieste non mancano visto l’interesse anche di Juventus e Milan ma l’Inter potrebbe scavalcarle.

De Laurentiis non lascerebbe comunque andar via il messicano per meno di 50 milioni di euro. L’affare non è semplice ma Marotta sa come gestire la concorrenza e potrebbe avere la meglio nel prossimo mercato estivo.