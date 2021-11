La Juventus di Massimiliano Allegri continua a tenere nel mirino Luis Alberto, centrocampista della Lazio di Sarri: le ultime di calciomercato nel campionato italiano di Serie A

La Juventus di Max Allegri cerca riscatto nel campionato italiano di Serie A dopo un inizio di stagione non particolarmente esaltante. I bianconeri, al rientro dalla sosta per le nazionali, dovranno vincere contro la Lazio di Maurizio Sarri in quella che sarà una trasferta difficile per la Vecchia Signora impegnata contro i biancocelesti che stanno andando bene in campionato, ma che dovranno fare i conti con le tante assenze, una su tutte quella di Ciro Immobile, centravanti ed attuale capocannoniere del campionato italiano.

I bianconeri invece potrebbero, salvo sorprese dell’ultim’ora, avere a disposizione Paulo Dybala, attaccante argentino della nazionale di Lionel Scaloni.

In casa Lazio, in questo inizio di stagione, c’è un piccolo problema legato al centrocampo: Luis Alberto infatti nelle prime gare è stato relegato in panchina ed ha infiammato le voci di calciomercato in vista di gennaio, soprattutto con la Juventus di Allegri alla finestra a caccia di qualità a centrocampo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, il Milan ‘trema’: 119 milioni per il doppio addio

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Juventus, Luis Alberto nel mirino: le ultime

Luis Alberto è quindi un obiettivo di calciomercato della Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia di rinforzi, già a gennaio, per ridare qualità ad una rosa che ha accusato qualche difficoltà sotto questo punto di vista. I bianconeri, per cercare di ridurre il prezzo dello spagnolo, sono disposti a mettere sul piatto una nuova carta: il cartellino di Luca Pellegrini. L’ex giocatore della Roma infatti sarebbe ciò che serve alla Lazio, vista la non profondità sulle fasce, ma il club di Claudio Lotito non sembra disposto a scendere a patti con delle contropartite tecniche e la richiesta resta la stessa: 50 milioni di euro.