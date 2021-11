Calciomercato, il Milan ‘trema’: 119 milioni per il doppio addio

Il Newcastle della nuova proprietà è pronto a fare follie per le prossime stagioni. Occhi anche in Italia: due stelle del Milan potrebbero finire nel mirino

Non naviga in acque tranquille il Newcastle della nuova proprietà che vede coinvolto anche il fondo PIF. La compagine bianconera è infatti penultima in classifica in campionato, con la Premier League che riapre i battenti questo fine settimana dopo la sosta per le nazionali. I Magpies sono chiamati ad una scossa repentina per rimanere aggrappati alla categoria, in modo tale da porre poi le basi per grandi sessioni di calciomercato nel 2022 con gennaio antipasto del prossimo giugno. In estate infatti, con l’eventuale permanenza nella massima lega inglese, il Newcastle punterebbe subito ad alzare pesantemente l’asticella, con la nuova proprietà pronta a presentarsi in grande stile.

Per farlo serviranno colpi importanti, con i Magpies pronti anche a guardare con attenzione alla Serie A. Nelle scorse ore sono tornati in auge i profili di de Vrij e Brozovic, ma il club bianconero potrebbe anche dare un’occhiata ai big di casa Milan. La squadra britannica ha infatti bisogno di un restyling corposo anche sulla corsia di sinistra, dove potrebbero finire nel mirino le stelle di Pioli.

Calciomercato Milan, occhio al Newcastle: doppia offerta per Leao ed Hernandez

Il Newcastle intende fare la spesa in Serie A. Il club, che da alcune settimane è passato a PIF, PCP Capital Partners e RB Sports & Media, ha una disponibilità economica pressoché illimitata e tra gennaio e giugno potrebbe fare follie. In particolare per la prossima estate gli occhi potrebbero puntare in casa Milan dove fanno gola sia Theo Hernandez, tra i migliori terzini sinistri al mondo, che Rafael Leao, che sta vivendo un’annata strepitosa alla corte di Pioli, completando la sua maturazione.

Il prezzo di entrambi è in ascesa, ma non sarebbe un problema per il Newcastle, che potrebbe mettere sul piatto 60 milioni di sterline per il mancino francese, e 40 per l’attaccante portoghese, per un totale al cambio di circa 119 milioni di euro (100 milioni di sterline). Il Milan naturalmente dal canto suo non avrebbe alcuna intenzione di privarsi dei propri gioielli, se non a fronte di un’autentica follia. Hernandez e Leao intanto crescono a vista d’occhio, e insieme a loro anche il prezzo del cartellino, così come il numero di pretendenti.