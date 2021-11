Marotta prova l’anticipo sulla Juventus: scambio a gennaio

Una svolta improvvisa nel calciomercato dell’Inter che, già a gennaio, può superare la Juventus per il gioiello

La prossima sfida di Serie A vedrà i campioni d’Italia dell’Inter affrontare il Napoli capolista, nel 13esimo turno di campionato. Una sfida, quella di San Siro, già cruciale per la possibile rimonta al vertice della squadra allenata di Simone Inzaghi. In casa Inter, però, si valutano già le possibili operazioni di calciomercato che nel prossimo gennaio, regaleranno rinforzi di peso al tecnico piacentino. In tal senso, dalla Germania, arriva un’importante novità per uno degli obiettivi nerazzurri.

Si tratta di Denis Zakaria, gioiello del centrocampo del Borussia Monchengladbach che piace a mezza Europa. In Serie A, sono Juventus e Roma a valutare l’acquisto del talento tedesco per il prossimo anno. In scadenza nel giugno 2022, però, Zakaria è diventato un’opzione viva anche per l’Inter con Marotta e Ausilio pronti ad approfittarne. In tal senso, il cartellino del classe 1996 sarebbe stato proposto proprio ai dirigenti nerazzurri che, già a gennaio, possono provare il clamoroso sorpasso su Juventus e Roma ad inizio 2022.

Inter, c’è la proposta: idea scambio con Vecino

L’idea di Marotta sarebbe quella di anticipare la concorrenza, mettendo sul piatto il cartellino di Matias Vecino, anche lui in scadenza tra sette mesi. L’uruguagio non rientra nei piani futuri dell’Inter e potrebbe quindi rimpiazzare al Borussia Monchengladbach proprio Zakaria, da gennaio.

Situazione dunque in divenire, con il 24enne di Genf che potrebbe rappresentare il primissimo colpo dell’anno nuovo per il centrocampo di Simone Inzaghi.

Sono 10 le presenze accumulate fino ad ora da Zakaria con la maglia del Borussia Monchengladbach, con 2 reti ed 1 assist vincente.