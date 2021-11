Inter, contatti con lo staff dell’Argentina: le condizioni di Lautaro

Problemi per Sanchez e Lautaro in nazionale: le condizioni dell’argentino in vista di Inter-Napoli

Arrivano brutte notizie per l’Inter in vista del big match contro il Napoli. Durante la sosta per le nazionali è arrivato l’infortunio di Alexis Sanchez ma non solo.

Anche Lautaro Martinez è uscito dolorante nella gara di qualificazione ai Mondiali tra Argentina e Brasile. Il ‘Toro’ ha lasciato il terreno di gioco al termine del primo tempo. Il problema dell’argentino, però, sembra di lieve entità e non desta preoccupazioni in vista della gara di campionato.

Inter, l’Argentina conforta sulle condizioni di Lautaro

Lo staff medico dell’Inter, come riportato da ‘Sport Mediaset’, si è già messo in contatto con quello dell’Argentina che ha rassicurato i nerazzurri sulle condizioni di Lautaro. Inoltre lo stesso giocatore ha tranquillizzato l’ambiente postando un video in cui festeggia la conquista della qualificazione insieme ai suoi compagni.