Serie A, le designazioni arbitrali: la scelta per Inter-Napoli

Tutto pronto per una nuova giornata di Serie A: nel weekend si scende in campo per la tredicesima giornata

Tutto pronto per una nuova giornata di Serie A. Dopo la sosta per le nazionali, si torna in campo in questo weekend per la tredicesima giornata del girone di andata, spicca il big match di domenica alle 18:00 tra Inter e Napoli che potrebbe rivelarsi fondamentale in chiave primo posto in classifica.

LEGGI ANCHE >>> Altro che Vlahovic, Allegri sotto attacco: “Non c’entra niente”

Serie A, le designazioni della tredicesima giornata

L’AIA intanto ha comunicato le designazioni arbitrali per questo turno di Serie A. Il big match di ‘San Siro’ sarà diretto da Paolo Valeri mentre gli assistenti saranno Liberti e Baccini. Ecco tutte le scelte:

LEGGI ANCHE >>> Xavi guarda in casa Juventus: scambio con Kulusevski a gennaio

ATALANTA – SPEZIA Sabato 20/11 h. 15.00

ABISSO

PERETTI – CIPRESSA

IV: VOLPI

VAR: MAGGIONI

AVAR: DI IORIO

LAZIO – JUVENTUS Sabato 20/11 h. 18.00

DI BELLO

BERCIGLI – BERTI

IV: PATERNA

VAR: BANTI

AVAR: BINDONI

FIORENTINA – MILAN Sabato 20/11 h. 20.45

GUIDA

TOLFO – VONO

IV: PICCININI

VAR: MASSA

AVAR: RANGHETTI

SASSUOLO – CAGLIARI h. 12.30

BARONI

MELI – VECCHI

IV: ZUFFERLI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

BOLOGNA – VENEZIA h. 15.00

CHIFFI

LIBERTI – BACCINI

IV: MERAVIGLIA

VAR: GHERSINI

AVAR: DE MEO

SALERNITANA-SAMPDORIA h. 15.00

GIACOMELLI

SCARPA – MARCHI

IV: COSSO

VAR: SOZZA

AVAR: BOTTEGONI

INTER – NAPOLI h. 18.00

VALERI

GIALLATINI – PRETI

IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO

GENOA – ROMA h. 20.45

IRRATI

TEGONI – DI GIOIA

IV: MANGANIELLO

VAR: PAIRETTO

AVAR: ALASSIO

H. VERONA – EMPOLI Lunedì 22/11 h. 18.30

GARIGLIO

PAGANESSI – SACCENTI

IV: COLOMBO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONDIN

TORINO – UDINESE Lunedì 22/11 h. 20.45

PEZZUTO

LOMBARDO – CAPALDO

IV: RAPUANO

VAR: FOURNEAU

AVAR: GALETTO