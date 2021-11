Proposta dalla Spagna, lo scambio manda ko Milan e Roma

Uno dei possibili obiettivi del Milan per l’anno prossimo potrebbe definitivamente sfumare: via allo scambio, beffa totale

Domani alle 20:45, allo ‘Stadio Franchi’, il Milan capolista sarà ospite della Fiorentina di mister Italiano. I rossoneri devono continuare a macinare punti per mantenere la vetta al pari del Napoli e, al contempo, valutare quelle che potrebbero già a gennaio essere le occasioni più ghiotte di calciomercato. In tal senso, la dirigenza di via Aldo Rossi, al pari di Roma e Juventus, potrebbe vedere una clamorosa beffa per quanto riguarda uno dei nomi più chiacchierati degli ultimi tempi. Ecco che l’insidia arriverebbe dalla Spagna, da un ex Serie A.

Si tratta dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, già pronto ad insidiare le italiane su un obiettivo, da tempo, comune. Si tratta di Renato Sanches, talento in forza al Lille dopo l’esperienza tra alti e bassi al Bayern Monaco. Il potente centrocampista portoghese piace da tempo al ‘Diavolo’, così come a Roma e Juventus: la Serie A, però, rischia di vedersi allontanare l’approdo nel calcio italiano del classe 1997.

Milan e Roma, c’è l’offerta per Renato Sanches

L’Atletico Madrid è pronto a fare sul serio per il nativo di Lisbona, valutato circa 30 milioni dalla società transalpina. Il cartellino di Hector Herrera, fuori dal progetto dei ‘Colchoneros’ ed in scadenza il prossimo giugno, e valutato intorno ai 7 milioni.

L’idea di Simeone sarebbe quella di aggiungere, oltre al cartellino del centrocampista messicano, circ 15-20 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, con Roma, Milan e Juventus che possono vedere sfumare definitivamente l’acquisto di Renato Sanches.