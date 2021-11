Il Milan segue con attenzione il profilo di Cristiano Biraghi, esterno sinistro della Fiorentina che potrebbe tornare nel mirino anche dell’Inter di Simone Inzaghi. Le ultime di calciomercato

La sessione invernale di calciomercato si avvicina, ma soprattutto si ragiona già su quella estiva che vedrà molte squadre cambiare, anche in vista delle valutazioni che sono state fatte finora. Il Milan di Stefano Pioli ad esempio sembra aver trovato la giusta quadra tanto da essere al primo posto nel campionato italiano di Serie A, ma c’è anche qualche problemino tecnico. Fode Ballo-Toure ad esempio non sta convincendo in queste prime apparizioni con i rossoneri che potrebbero mettere nel mirino un esterno del nostro campionato che ha vestito recentemente anche la maglia dell’Inter, allora allenata da Antonio Conte.

Stiamo parlando di Cristiano Biraghi, laterale mancino in forza alla Fiorentina. Il giocatore della Viola, cresciuto proprio nell’Inter che ha militato un anno in prestito con la Beneamata proprio dal club toscano, sta facendo molto bene in questo inizio di stagione e sarebbe una garanzia per il Milan di Stefano Pioli, a caccia di un’alternativa valida e di assoluto affidamento in vista anche degli impegni europei.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Calciomercato Milan, occhi su Biraghi: c’è una concorrente

Il Milan sembra quindi aver messo gli occhi su Cristiano Biraghi, terzino sinistro della Fiorentina di Vincenzo Italiano. L’ex giocatore del Chievo ha una valutazione di poco inferiore ai 10 milioni di euro ed un contratto in scadenza nel 2024. Una potenziale occasione di mercato per il Milan, che però potrebbe avere la concorrenza dell’Inter di Simone Inzaghi. I nerazzurri infatti con ogni probabilità saranno costretti a salutare Perisic al termine della stagione, visto il suo contratto in scadenza, e potrebbero virare su Biraghi, che conosce già l’ambiente e il campionato di Serie A.