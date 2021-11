Lazio-Juventus, i convocati di Allegri: decisione UFFICIALE su Dybala

Lazio-Juventus, Allegri convoca Kean e Kaio Jorge in attacco. Di seguito la lista completa dei convocati per la trasferta di Roma

La Juventus è in partenza per Roma in vista della sfida di sabato 20 novembre con la Lazio di Sarri. Per la prima volta il tecnico toscano incontra i bianconeri da avversario e lo farà davanti ad un Olimpico praticamente esaurito, con 50mila spettatori.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Allegri rinuncia a Dybala, lasciato preventivamente a Torino. Fuori anche Ramsey, Bernardeschi e Chiellini. In attacco chance per Kean. Di seguito la lista dei convocati per Lazio-Juventus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, la nuova carta della Juventus per arrivare a Luis Alberto

Lazio-Juventus, i convocati di Massimiliano Allegri

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin

Difensori: De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski

Attaccanti: Morata, Kean, Kaio Jorge