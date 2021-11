Juventus, assalto a Chiesa: il top club ha l’offerta pronta

Federico Chiesa è seguito da tante grandi squadra ed è pronto l’assalto del top club per il calciatore della Juventus

È una crescita costante quella che sta vivendo Federico Chiesa, che dal suo approdo in bianconero a oggi è diventato un calciatore sempre più importante nello scacchiere bianconero. In Champions League ha avuto un rendimento da top player e per questo ha attirato le attenzioni delle grandi squadre di tutta Europa.

Calciomercato Juventus, il Real Madrid prepara l’assalto per Chiesa

Secondo quanto riportato da ‘Diario Gol’, sulle tracce di Federico Chiesa ci sarebbe anche il Real Madrid. Il club allenato da Carlo Ancelotti potrebbe tentare l’assalto nei prossimi mesi e sarebbe pronto all’assalto 60 milioni di euro. L’esterno bianconero però potrebbe avere un valore maggiore e pertanto un’offerta del genere potrebbe non bastare.

Il Real Madrid dunque vuole rinforzare la propria squadra e l’obiettivo per le prossime sessioni di calciomercato sembra essere Federico Chiesa, ma bisogna capire se i bianconeri saranno disposti a cederlo.