Milan, Ancelotti lo vuole subito: scambio e ‘sgarbo’ all’Inter

Nuovo possibile affare sull’asse Milano-Madrid, tra il Milan e il Real guidato dal suo grande ex Ancelotti

Da Theo Hernandez a Brahim Diaz, l’asse di calciomercato tra Milan e Real è evidente a tutti. Come evidente è il fatto che almeno fin qui, sul piano sportivo, abbia portato dei benefici esclusivamente ai rossoneri. Proprio quello di Theo Hernandez il ‘caso’ più emblematico: pagato 20 milioni, ora il francese è tra i migliori al mondo nel suo ruolo col valore del suo cartellino che si è quantomeno triplicato.

Milan e Real, su input del grande ex Ancelotti tornato l’estate scorsa sulla panchina delle ‘Merengues’, potrebbero tornare a fare affare insieme nella ormai imminente sessione di gennaio. Già perché si parla di un possibile tentativo di Perez e soci per Kessie, come noto in scadenza a giugno. Di rinnovo non se ne parla vista la grande distanza tra domande (7-8 milioni) e offerta (5,5-6 milioni coi bonus) ma anche perché sull’ivoriano c’è mezza Europa pallonara. In cima il Psg e incluso il Tottenham di Conte. Il Real potrebbe mettere sul piatto uno scambio con Luka Jovic, del tutto fuori dai piani tecnici e potenzialmente utile al club di Elliott.

Utile considerati età e acciacchi del duo Ibrahimovic-Giroud e che Pellegri, fisicamente messo peggio del francese e dello svedese nonostante i quindici e venti anni in meno, può essere rispedito al mittente (il Monaco) già appunto a metà stagione.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | L’Inter prova a trattenere Perisic: l’offerta di rinnovo

Calciomercato Milan, Kessie-Jovic mette ko l’Inter

Lo scambio Kessie-Jovic ha una serie di ostacoli che lo rendono/renderebbero complicato. Una cosa però è certa: se andasse in porto, il Milan eviterebbe di perdere l’ivoriano a zero e befferebbe l’Inter che valuta anche il 23enne bomber serbo (stipendio di 5 milioni netti) per rinforzare il reparto avanzato nella finestra di riparazione.