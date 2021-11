Il difensore fa gola al Milan: anticipo alla Juventus per il centrale in Serie A

Il Milan continua a cercare rinforzi in difesa e punta il mirino in Serie A: anticipo alla Juventus per l’obiettivo dalla Roma

Prima delusione in campionato per il Milan, che a Firenze sotto i colpi di Dusan Vlahovic incassa la prima sconfitta della stagione. I rossoneri certamente dovranno rivedere la propria fase difensiva che ieri sera ha mostrato lacune importanti.

Così uno degli obiettivi delle prossime sessioni di calciomercato dei rossoneri potrebbe essere proprio trovare un centrale di difesa per rinforzare il reparto. Così Maldini potrebbe aver messo nel mirino un difensore in Serie A, anticipando l’interesse della Juventus per lo stesso giocatore.

Il Milan mette nel mirino Ibanez: anticipata la Juventus

Traballa pericolosamente la fase difensiva del Milan, che ieri sera nella sconfitta contro la Fiorentina ha mostrato lacune importanti. Così il club rossonero potrebbe intervenire sul mercato per migliorare la retroguardia di Stefano Pioli.

Nel mirino del Milan potrebbe così entrare Roger Ibanez, difensore centrale della Roma che ha mostrato ottime qualità difensive, soprattutto nel gioco aereo. Il brasiliano interesserebbe anche alla Juventus e sarebbe valutato intorno ai 25-30 milioni. I rossoneri potrebbero così anticipare i rivali bianconeri grazie ai soldi degli esuberi in uscita.