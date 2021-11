Juventus-Inter, doppio affare a sorpresa: assalto improvviso

Juventus e Inter pensano al prossimo calciomercato e studiano anche le possibili cessioni: doppio assalto a sorpresa

Il Newcastle sta vivendo un periodo di transizione visto il cambio di società avvenuto recentemente. Sul campo i risultati sono tutt’altro che positivi, ma il futuro sembra essere roseo grazie agli investimenti che saranno effettuati dalla nuova proprietà, già attenta sul calciomercato e pronta a costruire una rosa all’altezza.

Calciomercato, il Newcastle pesca in Serie A: affari con Juventus e Inter

Il club inglese vuole pescare anche in Serie A ed è pronto a soffiare calciatori alle big. Secondo quanto riportato da ‘El Gol Digital’, infatti, il Newcastle starebbe pensando a Stefan De Vrij dell’Inter per rinforzare la propria difesa e Aaron Ramsey della Juventus per rinfoltire il centrocampo

Se il primo è un pezzo fondamentale della rosa dei nerazzurri, lo stesso non si può dire per il gallese. I bianconeri infatti non possono fare più di tanto affidamento su di lui a causa dei tanti infortuni che lo stanno colpendo, ma Ramsey in Premier League ha lasciato un bel ricordo e per questo potrebbe esserci un ritorno a sorpresa.

Tanti i nomi nel mirino del Newcastle ed è possibile dunque anche un assalto in Serie A per soffiare alcuni calciatori a Juventus e Inter.