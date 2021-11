Juventus, doppio affare con il Sassuolo: scambio e Inter ko

La Juventus pesca Serie A per rinforzarsi e cerca il doppio colpo a sorpresa: c’è l’idea di scambio, Inter battuta

La Juventus non sta vivendo un periodo semplicissimo e per il secondo hanno di fila sta avendo delle difficoltà che negli altri anni non erano mai emerse. I bianconeri vogliono rialzarsi in maniera definitiva e ci sarà bisogno sicuramente dell’aiuto del calciomercato, visto che servono dei rinforzi per avere una rosa ancor più competitiva.

LEGGI ANCHE >>> Addio Serie A: piomba la big di Premier

Calciomercato Juventus, doppio colpo dal Sassuolo: scambio a sorpresa e Inter ko

Oltre ai nomi blasonati, la Juventus pensa anche a giovani da far crescere e per questo potrebbe esserci un doppio affare con il Sassuolo. I bianconeri avrebbero messo nel mirino il duo Raspadori e Frattesi, che stanno dimostrando di essere all’altezza e di avere ancora ampi margini di crescita.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Bagni: “Se l’Inter perde, è finita. Vi dico la mia su Insigne e Brozovic”

La Juventus potrebbe tentare uno scambio mettendo sul piatto altri due giocatori che hanno dimostrato di avere talento più soldi. Parliamo di Fagioli e Soule: entrambi potrebbero essere ceduti ai neroverdi attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

LEGGI ANCHE >>> Milan, Ancelotti lo vuole subito: scambio e ‘sgarbo’ all’Inter

Il Sassuolo valuta Raspadori e Frattesi complessivamente 35-40 milioni: in caso di un doppio scambio arriverebbe una beffa di calciomercato per l’Inter.