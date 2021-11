Le parole del giocatore hanno creato una rottura: le big di Serie A sono in pressing ma dalla Premier spunta una nuova candidata

Le sue ultime dichiarazioni non hanno convinto per nulla il Napoli e potrebbero essere l’inizio di una rottura vera e propria che potrebbe portare al trasferimento. Non solo in Serie A ma anche dalla Premier si fanno sotto le pretendenti.

Stiamo parlando ovviamente di Hirving Lozano. L’attraccante messicano ha dichiarato di voler giocare in un club superiore rispetto al Napoli, creando, inevitabilmente, polemiche nell’ambiente. Dalla Spagna arrivano notizie di un possibile interessamento dell’Inter, qualora non andasse in porto l’affare Insigne. Anche Milan e Juventus hanno mostrato interesse nei confronti dell’ex PSV ma De Laurentiis chiede almeno 40 milioni di euro. Secondo quanto riportato da ‘fichajes.net’ ci sarebbe anche un altro club interessato a Lozano.

Il Manchester United piomba su Lozano

Si tratta del Manchester United che rispecchierebbe quel salto di qualità che Lozano avrebbe dichiarato. Inoltre la presenza di Cristiano Ronaldo potrebbe incentivare il giocatore ad accettare la destinazione con maggiore entusiasmo.

Alcuni degli acquisti estivi dei Red Devils come Sancho, non si stanno rivelando all’altezza delle ambizioni del club e un giocatore come Lozano darebbe un plus non indifferente alla squadra di CR7. L’inserimento dello United potrebbe bruciare non solo l’Inter ma anche Milan e Juve.