Scambio e addio: sgambetto a Juventus, Milan e Inter

La tredicesima giornata di Serie A è alle porte ma le big del calcio italiano si sfidano sul calciomercato. Novità sull’obiettivo a centrocampo

Dopo la pausa per le nazionali, prosegue il campionato di Serie A. Nel tredicesimo turno sono in programma tre big match nelle parti alte della classifica: Lazio-Juventus, Fiorentina-Milan e Inter-Napoli. Le sfide potrebbero cambiare gli equilibri per la vetta e per la lotta alla Champions League, alla quale partecipano anche Atalanta e Roma.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan: occhi sull’ex Inter, ma attenzione al ritorno di fiamma

I rossoneri dovranno difendere il primo posto, attualmente in co-abitazione con il Napoli, e sperare che i cugini dell’Inter riescano a fermare gli azzurri. In ogni caso, il derby della dodicesima giornata, ha evidenziato anche i limiti delle due squadre, incapaci di infliggere il colpo decisivo all’avversario. Entrambe sono pertanto alla ricerca di profili giusti per rinforzare la rosa, a partire dal mercato di gennaio. Insieme a loro è molto attiva la Juventus, indietro di quattordici punti dalla vetta. Le tre big della Serie A avevano individuato in Sergi Roberto l’uomo giusto per far fare un salto di qualità alla rosa. Le prospettive sono cambiate in seguito all’inserimento del Chelsea.

Per rimanere aggiornati e commentare con noi tutte le notizie di mercato, di calcio italiano ed estero, seguiteci sui nostri profili FACEBOOK, TWITTER e INSTAGRAM!

Sergi Roberto-Christensen, scambio tra Chelsea e Barcellona: Juventus, Inter e Milan vanno ko

Sergi Roberto è stato uno dei pilastri del Barcellona degli ultimi anni: 316 presenze, 12 reti e 37 assist sono i numeri della sua storia in prima squadra blaugrana. Il contratto dello spagnolo è prossimo alla scadenza (giugno 2022) ma il club non ha ancora discusso il rinnovo. Una situazione che aveva attirato l’interesse di Juve, Milan e Inter, propense ad ingaggiare un centrocampista esperto e affidabile e non troppo maturo.

LEGGI ANCHE>>> Proposta dalla Spagna, lo scambio manda ko Milan e Roma

L’irruzione del Chelsea ha cambiato i piani delle big italiane. Come riporta ‘Fijaches.com’, i londinesi hanno messo sul piatto Andreas Christensen, difensore centrale con lo stesso termine contrattuale di Sergi Roberto. Lo scambio potrebbe andare in porto già a gennaio, azzerando di fatto le speranze delle milanesi e della Juventus.