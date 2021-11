Juventus, addio al colpo ‘Galactico’: blitz da 60 milioni

Tra i tanti obiettivi di mercato della società bianconera c’è un centrocampista che ha suscitato interesse anche Oltremanica, in seno ad uno dei club più ricchi del mondo

In casa bianconera si guarda con ambizione anche a giocatori già appartenenti a squadre di un certo lignaggio. La possibilità di inserire delle contropartite tecniche gradite consente al club torinese di abbassare il cash richiesto per alcuni prestigiosi obiettivi individuati da Nedved e soci.

Nello specifico, negli ultimi giorni, la Vecchia Signora si sarebbe affacciata con interesse su un profilo ritenuto non indispensabile dal suo tecnico. Non appena è però emersa la possibilità che il sudamericano potesse lasciare Madrid, si è subito scatenato l’interesse del Manchester United.

Calciomercato Juventus, piomba il Manchester United su Valverde

Secondo quanto riferito da Fichajes.net, la dirigineza Red Devils sarebbe disposta a mettere su piatto 60 milioni per Federico Valverde, non più titolare dei Blancos dall’arrivo di Carlo Ancelotti. L’offerta, se confermata, spiazzerebbe la Juve, che avrebbe voluto costruire una proposta basata sulla cessione di alcuni giocatori ritenuti non indispensabili per il tecnico Allegri.