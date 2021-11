Svolta e addio, doppia pista: il big lascia il Real Madrid

Uno scenario inatteso per la Juventus: il big è pronto a cambiare aria e a salutare le ‘Merengues’

Il successo sullo Zenit ormai alle spalle, con il passaggio agli ottavi di finale di Champions che riporta il sorriso sul volto di Massimiliano Allegri. L’obiettivo europeo è fino ad ora centrato mentre in campionato, in attesa di scendere in campo contro la Fiorentina, la situazione è decisamente diversa. Dal calcio giocato al calciomercato, per la ‘Vecchia Signora’ arriva un’inattesa svolta per il big che è sempre più probabile che lasci il Real Madrid.

Si tratta di Marco Asensio, un profilo già ricercato dalla Juventus negli anni scorsi e che adesso pare destinato a cambiare casacca. Nel 2022, con la scadenza contrattuale ferma al giugno 2023, lo spagnolo dirà addio al club di Florentino Perez. In questa stagione ha collezionato si 11 presenze ma solo 377′ in campo con 3 reti ed 1 assist vincente: non rappresenta per Carlo Ancelotti una priorità per il futuro del Real.

Secondo quanto riportato su Twitter da ‘Goonerviews’, infatti, su Asensio sarebbe forte l’interesse di due top club inglesi.

Si tratta di Arsenal e Liverpool che, alla finestra, potrebbero provare a beffare la Juventus portando il fantasista spagnolo in Inghilterra.

Uno scenario che non piacerà ad Allegri ma che resta vivo, in attesa che a gennaio riaprano le danze con la sessione invernale di mercato.