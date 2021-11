Polemiche arbitrali, la ‘risposta’ di Mourinho in conferenza

A tre giorni dall’infuocato match contro il Milan, caratterizzato da polemiche arbitrali, lo Special One è tornato a parlare nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Roma-Bodo/Glimt

Domenica sera aveva scelto il silenzio, José Mourinho. Per paura di essere sanzionato e dover magari saltare uno o più incontri di campionato, il tecnico giallorosso non aveva voluto rispondere alle domande dello studio relativamente agli episodi discussi. L’allenatore giallorosso si era infatti limitato a chiedere rispetto per il suo club, senza entrare a gamba tesa sulla classe arbitrale.

La successiva decisione dell’AIA di sospendere per due turni il direttore di gara del match, Fabio Maresca, sarà suonato alle orecchie dello Special One come una conferma delle sue teorie. Nella conferenza stampa di oggi, alla vigilia di Roma-Bodo/Glimt, le prime domande sono state proprio inerenti agli arbitraggi in Serie A.

Mourinho mantiene il muro sugli arbitri in conferenza stampa

“Non parlo di arbitraggi e non parlo di Serie A“, ha dichiarato una prima volta il lusitano che, incalzato da una successiva domanda sul diverso modulo adottato nel finale dei due incontri contro Cagliari e Milan, ha ribadito: “Non parlo di quello che abbiamo fatto in Serie A“. Un muro che non sembra poter crollare nemmeno di fronte a domande dirette, insomma.

Lo Special One ha poi difeso Tammy Abraham, il centravanti inglese che sta vivendo un periodo di appannamento, dalle critiche: “Il problema siamo sempre noi, non l’individuale. Un giocatore che viene da una cultura diversa, calcistica, arbitrale, sociale. Non è mai facile, però ha iniziato abbastanza bene, ha avuto un impatto positivo e ora vive un momento non speciale. Ma è un grande giocatore, abbiamo fiducia in lui, tornerà a fare meglio, segnerà, non c’è problema”, ha concluso Mou.