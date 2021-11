Zidane non lo vuole | Scambio clamoroso col Milan

Si fanno sempre più insistenti le voci che vorrebbero Zinedine Zidane sulla panchina del Manchester United: il tecnico avrebbe già in mente uno scambio affascinante

Sono settimane frenetiche in casa Manchester United. La vittoria contro il Tottenham, preludio all’esonero di Espirito Santo e all’arrivo di Conte – pare aver salvato solo temporaneamente la panchina di Solskjaer, ripiombato nel baratro della sua sostituzione dopo il derby perso nettamente contro Guardiola. L’arrivo di Zinedine Zidane pare ormai questione di settimane.

Nell’àmbito di quella che ormai non è più solo una suggestione, si inizia a fare la conta di quei giocatori che il tecnico ex Real non gradirebbe avere in rosa. Tra questi spicca il nome di Donny Van De Beek, già ai margini con Soskjaer e già bocciato da Zizou all’epoca della sua esperienza merengue, quando il tecnico stoppò i tentativi della dirigenza di arrivare al centrocampista, allora giocatore dell’Ajax.

Zidane guarda in casa Milan: clamoroso scambio all’orizzonte

Il campione del Mondo a Francia ’98 avrebbe in mente di liberarsi dell’olandese proponendo al Milan uno scambio niente di meno che con Franck Kessié. L’ivoriano sarebbe una prima scelta dell’allenatore francese, che punta sulle difficoltà oggettive che la dirigenza rossonera sta trovando per convincere l’ex Atalanta ad allungare il suo accordo, in scadenza nel prossimo giugno.

Non è un mistero che in casa Milan si cominci a valutare seriamente l’ipotesi che il centrocampista africano possa andar via a parametro zero. Incassare allora uno scambio con Van De Beek, che resta un profilo assolutamente da Milan, potrebbe far gola a Maldini e Massara. Sempre che Zidane approdi all’Old Trafford in tempi utili.