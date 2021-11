Juventus, niente colpaccio: doppio assalto clamoroso

La Juventus vuole rinforzare il proprio attacco ma il colpaccio sembra essere sempre più lontano: doppio assalto clamoroso

È stato un sabato sera ricco di emozioni in Serie A: l’Atalanta si è imposta per 5-2 contro lo Spezia e in seguito la Juventus ha battuto la Lazio per 0-2 in trasferta. Nel match serale tra Fiorentina e Milan poi c’è stato grande spettacolo e i viola hanno avuto la meglio vincendo con un pirotecnico 4-3, anche grazie a un super Vlahovic.

Calciomercato, niente Juventus per Vlahovic: doppio assalto clamoroso

Il serbo continua a viaggiare con una media gol straordinaria e sta dimostrando di essere già un elemento validissimo, nonostante sia solo un classe 2000. La Juventus lo segue con attenzione per cercare il colpo in estate ma l’affare appare più che difficile.

Secondo ‘The Sun’, infatti, sulle tracce dell’attaccante della Fiorentina ci sarebbe il Newcastle che sarebbe ma non solo. Anche ‘ElNacional.cat’ parla di Dusan Vlahovic e in particolare dell’interesse del PSG, che sarebbe disposto ad abbandonare la pista Haaland per puntare tutto su di lui.

Entrambi i club sarebbero pronti a un maxi assalto da 80 milioni di euro circa, per questo sarebbe molto difficile per la Juventus competere con loro.