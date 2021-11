Juve a caccia di gol: colpo ‘alla Morata’ nel calciomercato invernale

L’attacco della Juventus di Allegri fatica ad ingranare: possibile colpo già a gennaio. Tutte le cifre e i dettagli

“Bisogna migliorare in attacco, perché creiamo tante occasioni ma spesso non riusciamo a sfruttarle. Cristiano Ronaldo è sempre stato il capocannoniere e un accentratore in tutte le squadre in cui ha giocato, ma è il passato. L’attacco sta segnando meno del previsto ma sono sicuro che troveremo i gol”. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Chelsea-Juventus, Massimiliano Allegri ha commentato così le difficoltà dell’attacco bianconero.

Un reparto che ha perso Cristiano Ronaldo e che ha finora trovato solo due gol dal centravanti arrivato dopo il suo addio, ovvero Moise Kean. Inizio piuttosto complicato anche per Alvaro Morata: come noto, la dirigenza della Juve è alla ricerca di un nuovo attaccante. Dal campo al calciomercato: ecco il possibile affare con il Chelsea.

Calciomercato Juve, occhi su Werner: cifre e dettagli

Lukaku è ancora in dubbio per la sfida di Stamford Bridge, mentre Tuchel ha recuperato Timo Werner. Il tedesco ha accusato l’arrivo dell’ex Inter e prima del suo infortunio si era già parlato di un possibile futuro lontano da Londra, dove non è ancora riuscito ad imporsi e sta faticando a ritrovare i gol. La Juventus potrebbe così fare un tentativo già a gennaio, con una formula ‘alla Morata‘: un prestito che potrebbe diventare di 18 mesi con diritto di riscatto futuro. Werner per rilanciarsi, la società bianconera per ritrovare i gol perduti: staremo a vedere.