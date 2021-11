Chelsea-Juventus, dubbio in attacco per Allegri: i convocati

Big match in Champions League per la Juventus, che affronterà il Chelsea allo Stamford Bridge: i convocati di Allegri e il dubbio in attacco

Dopo l’importante vittoria contro la Lazio, la Juventus si prepara per il big match di Champions League contro il Chelsea. I bianconeri hanno già conquistato il pass per gli ottavi di finale, ma strappare almeno un punto a Londra significherebbe assicurarsi il passaggio come prima del girone.

Nella conferenza stampa prepartita Massimiliano Allegri ha parlato della possibilità che Kean parta titolare svelando il ballottaggio: “Uno tra Kean e Morata partirà titolare. Potrebbero anche fare un tempo ciascuno. A Roma quando è entrato Kean è ha fatto bene, così come Morata”. Poi svela che Dybala sarà a disposizione per domani, così come Alex Sandro. Insieme al tecnico in conferenza stampa c’era anche Matthhijs de Ligt, che ha rivelato: “Certo che vorrei vincerla con la Juventus, ma non è facile. Dobbiamo lavorare e dare il nostro meglio in campo”. Infine è stata diramata la lista dei convocati per la partita di domani sera. Di seguito la lista:

Portieri: Szczesny, Pinsoglio, Perin;

Difensori: De Ligt, Cuadrado, Alex Sandro, Bonucci, Rugani, De Winter;

Centrocampisti: Arthur, McKennie, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski;

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean.