Calciomercato Milan, proposta super a gennaio: scambio col Real

La sconfitta contro la Fiorentina non cambia i piani del Milan che vuole essere protagonista in Serie A: idea a gennaio per uno scambio super

Ancora idee di mercato davvero entusiasmanti in vista di gennaio. Poche settimane, poi si aprirà la sessione invernale di calciomercato per qualche innesto funzionale al progetto tecnico di Stefano Pioli.

Il Milan vuole continuare ad essere competitivo in Serie A per un possibile sogno Scudetto. Nella scorsa stagione ci ha provato fino alla fine, ma alla fine l’Inter ha avuto la meglio calando proprio nel finale. E così la dirigenza rossonera vorrebbe regalare un colpo importante a gennaio a Stefano Pioli per poter incrementare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione.

Calciomercato Milan, scambio Kessie-Isco: idea pazza col Real!

Franck Kessie sarebbe sul punto di dire addio al Milan dopo che non è ancora arrivato il suo prolungamento contrattuale. Il suo legame con la società rossonera è in scadenza nel giugno 2022 e così l’addio potrebbe essere anticipato a gennaio.

Così l’idea potrebbe nascere proprio in casa Real Madrid con la possibilità di arrivare proprio al talentuoso spagnolo Isco, che sta vivendo la situazione del suo collega ivoriano con il contratto in scadenza a giugno. A gennaio il calciomercato sarebbe sul punto di regalare qualche colpo a sorpresa anche per le big di Serie A.

Sulle tracce di Kessie ci sarebbero anche tante big della Premier League, pronte a soffiarlo al Milan sborsando una cifra minima in vista della sessione invernale di calciomercato.