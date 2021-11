Conte chiama un rinforzo dalla Juve: colpo a gennaio

Conte chiama un rinforzo a gennaio dalla Juventus: i bianconeri aprono alla cessione

La Juventus sta ritrovando continuità anche in campionato. Le due vittorie consecutive con Fiorentina e Lazio sono un segnale importante della squadra di Allegri non solo per la classifica ma anche per la fiducia.

Molti giocatori stanno crescendo di rendimento e anche Weston McKennie, a lungo criticato, ha dimostrato di potersi ritagliare il suo spazio in bianconero, segnando anche 2 gol in campionato. La società però non è del tutto soddisfatta delle prestazioni globali dell’americano. Certamente la Juve è disposta ad ascoltare le offerte che arriveranno a gennaio e valuterà anche la possibilità di una cessione. La Premier League sembra il campionato con più candidate all’acquisto del texano e secondo quanto riportato dal quotidiano britannico ‘Daily Mail’, McKennie sarebbe richiesto dal Tottenham di Antonio Conte.

Juventus, Conte punta McKennie

Antonio Conte gradirebbe volentieri il rinforzo di McKennie nel mercato di gennaio. Il Tottenham ha dato al nuovo tecnico carta bianca e il potere economico degli Spurs è sicuramente alto. Il valore di mercato del centrocampista americano è di circa 25 milioni di euro ma la Juventus aprirebbe alla cessione per la giusta offerta.