Torino-Udinese 2-1: la Bre-Bre fa volare il Toro, non basta Forestieri

Partita dalle mille emozioni quella tra Torino e Udinese: vincono i granata nonostante i rischi finali

Partita molto intensa tra Torino e Udinese: tanti gol, belle giocate e grande ritmo. La spunta il Toro 2-1 dopo i rischi nel finale con l’assalto finale della squadra di Gotti.

Il Torino parte benissimo e sblocca il risultato dopo 9 minuti con una prodezza assoluta di Brekalo che sfrutta una sponda di Belotti e la piazza col piatto da fuori area, beffando sul tempo Silvestri. La partita si mette in discesa per i granata che gestiscono bene il risultato rischiando solo sull’occasione di Pussetto al quale si oppone Milinkovic-Savic.

Torino-Udinese 2-1: tabellino marcatori

Nel secondo tempo il Torino pensa sia tutto facile e trova il raddoppio con Bremer che dopo una mischia in area di rigore si fionda sul pallone e lo spinge in rete. L’Udinese sembra fuori dalla gara ma si riaccende con una punizione bellissima di Forestieri che non lascia scampo a Milinkovic-Savic. Il portiere del Toro poi diventa decisivo in più di un’occasione e in particolare nel recupero quando salva letteralmente il risultato con una super parata in volo.

Nonostante la sofferenza finale il Torino stringe i denti e vince una partita di grandissima importanza, avvicinandosi prepotentemente al Bologna e lasciandosi l’Udinese alle spalle.

TORINO-UDINESE 2-1

8′ Brekalo, 48’Bremer, 77′ Forestieri