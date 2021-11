Zidane al Psg fa felice anche la Juventus: super rinforzo con il tesoretto

Clamorosa svolta possibile per il mercato europeo: Zidane al Psg potrebbe accendere un intreccio con la Juventus coinvolta, tutti i nomi

Rivoluzione in panchina. L’addio di Solskjaer al Manchester United potrebbe portare a grandi cambiamenti con anche il Paris Saint-Germain interessato. In Inghilterra insistono sulla possibilità che Pochettino torni subito in Premier League alla guida dei ‘Red Devils’, essendo il nome in cima alle preferenze della dirigenza inglese.

Una svolta che costringerebbe anche il Psg ad andare alla ricerca di un nuovo allenatore: Zidane è il nome caldo tanto che, secondo quanto riportato da ‘Marca’ nei giorni scorsi, i calciatori del club parigino sarebbero convinti che il suo arrivo sia imminente. Zidane alla guida della squadra transalpina avrebbe ripercussioni anche dal punto di vista del mercato. L’ex Real Madrid potrebbe chiedere a Leonardo qualcuno dei suoi ex calciatori. In particolare, si potrebbe pensare ad un tentativo per Casemiro e l’arrivo del brasiliano sotto la Torre Eiffel diventerebbe il preludio ad almeno una cessione importante con la Juventus interessata.

Calciomercato Juventus, Zidane libera Verratti e Paredes

Con Casemiro al Psg, potrebbe esserci la cessione di uno tra Paredes e Verratti. Entrambi i profili farebbero comodo alla Juventus che per far partire l’assalto però dovrebbe racimolare un tesoretto con le cessioni. Ovviamente si parte da Ramsey e dall’ingaggio da 7 milioni di euro che pesa troppo per un esubero. McKennie (valutazione intorno ai 25 milioni di euro) e Rabiot (sui 30 milioni, ma soprattutto ingaggio molto elevato) gli altri indiziati.

Con questo tesoretto si potrebbe pensare anche di far partire l’assalto a Paredes (25 milioni) o Verratti che ha una valutazione intorno ai 50 milioni e soprattutto un ingaggio da nove milioni. Una semplice idea ma la situazione United può far nascere un intreccio con la Juventus interessata.